Центр искусства на Глубочицком представляет выставку известного мастера абстракции
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Художник Александр Павлов. Фото: Галерея «АВС-арт»
В галерее «АВС-арт» проходит персональная экспозиция живописи современного художника Александра Павлова «Такой безумный мир».
Александр Павлов принадлежит к художникам универсального состава, который убедительно воплощает любые свои идеи и замыслы. Он известен в Украине и далеко за ее пределами — десятки выставок, персональных и групповых, отечественных и международных, собрали отзывы известных искусствоведов и критиков.«Я рисую то, что невозможно постичь. В цветах, как и в строке поэзии есть звуки. Так и в серой картине всегда есть звучащий цвет. В моем творчестве доминируют экспрессия, движение и динамика»,— рассказывает Александр Павлов.
Творчество Александра Павлова находится вне временного пространства. Фото из личного архива художника.
В своих произведениях художник предпочитает собственные методы живописи и средства выразительности — экспрессию цветов, романтику цвета.
В свое время искусствовед Игорь Диченко подчеркивал: «Александр Павлов привносит черты киевского барокко и футуризма, ясность прочтения „ландшафтной ситуации“, идущей, возможно, от нашей древней гравюры, и крупное ликование цвета, столь характерное для философии народного творчества. Он любит безумие облаков, мощь морской волны, кричащую нарядность летнего курортного городка. В «цветописи» Александра Павлова царит какая-то танцевальная мистериальная стихия. В его живописи цепко сплоченный клочковый мир».. -abstrakciyi-62dde09.jpg» alt=»Центр искусства на Глубочицком представляет выставку известного мастера абстракции» />
Работы художника называют безумным романтическим экспрессионизмом. Фото: Галерея «АВС-арт»
Доктор филологии Юрий Ивакин, известный украинский коллекционер, определил стиль художника как безумный «романтический экспрессионизм». Незаурядным было отношение к творчеству Павлова Сергея Параджанова, который организовал его триумфальную выставку в Тбилиси. в своих бурно-колористических полотнах предпочитает экспрессию цвета, романтику колорита.
По образованию он архитектор, но его живопись нерационалистическая, скорее это — протестная реакция на внеэмоциональность и стандартность нашей архитектурной среды. Особенно выделяются его портреты, где чувствуется внимание к личности и способности дать лаконичную экспрессивную характеристику. -vidomogo-majstra-abstrakciyi-52abb0a.jpg» alt=»Центр искусства на Глубочицком представляет выставку известного мастера абстракции» />
Фрагмент экспозиции. Фото: Галерея «АВС-арт»
Фото: Галерея «АВС-арт»
Фото: Галерея «АВС-арт»
Александр Павлов — украинский художник (архаист-новатор), писатель, архитектор, спортсмен.
Родился 22 мая 1939 года в Киеве. Окончил архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института (1962). Кандидат архитектуры (1969), член Национального союза архитекторов Украины (1978) и Национального союза художников Украины (1989). С 1968 г. реализовал 25 персональных и был экспонентом 28 групповых выставок в Украине, России, Грузии, Литве, Германии, Франции, Люксембурге, Индии, Великобритании, Финляндии.
Увидеть экспозицию можно до 4 февраля. Фото: Галерея «АВС-арт»
Александр Павлов также известен как писатель, автор книг «Владимирская горка» (1994), «Жизнь на Лисой горе» (2006), «Жизнь удалось» (2006), многих публикаций в альманахах и периодической печати.
Выставка Александра Павлова «Такой безумный мир»/Живопись
Когда< /strong>: до 4 февраля; ежедневно с 12:00 до 19:00, кроме воскресенья и понедельника Где: Галерея «АВС-арт», улица Глубочицкая, 32-В, 3-й этаж
Вход свободный.
Важно! В связи с введением карантинных ограничений в Киеве, посещение галереи возможно только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев »