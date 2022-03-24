Центр экстренной медицинской помощи Киева получил оборудование Starlink
Центр экстренной медицинской помощи Киева получил оборудование Starlink» />
Оборудование передали КНП «Центр ЭМД и МК». Фото: КНП «Центр ЭМД и МК»
Оно позволит использовать широкополосный интернет в работе заведения даже при отсутствии других видов связи, что положительно повлияет на стабильность работы заведения в условиях войны.
КНП «Центр экстеренной медицинской помощи и медицины катастрофы» было передано оборудование Starlink.
«Мы спасибо за «Starlink» компании Илона Маска SpaceX, Министерству цифровой трансформации Украины, КГГА и Департамента здравоохранения города Киева,— отметил и.о. директора Владимир Тищенко. — Данная система более устойчива к повреждениям и кибератакам и не зависит от обычной интернет-инфраструктуры. Напомним, «Starlink» — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и в Космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
Напомним, в начале марта братья Кличко показали устройства Starlink. По словам Виталия Кличко, два устройства глобальной спутниковой системы Starlink предоставило Минцифры, о 10 договорились с международными партнерами и друзьями.
Также «Вечерний Киев» писал,
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»