Царь Иван? Отнюдь нет! Польские историки нашли уникальную грамоту XVI века
В этом документе московских царей называют холопами и смердами.
https://en.wikipedia.org A A+ A++
На редкий исторический документ попал 60-летний польский исследователь прошлого Дариуш Колодзейчик, который является автором многочисленных трудов по истории политического, хозяйственного и культурного развития Османской империи и Крымского ханства.
“В грамоте к польскому королю Сигизмунду I Старику за 1527 год крымский хан Саадет I Герай вспоминает московского князя Ивана III Васильевича как “Ивана московского, ваших и наших предков холопа, и тоже неприятеля нашего и вашего, из поколений смерда сына… ”, — комментирует Тарас Чухлеб, доктор исторических наук. — Почему, собственно, смердом и холопом? Так на Московщине называли крестьян. А как известно, корни великого князя Ивана III Васильевича произошли не от знатного рода. Его матерью была простая московская служанка. Кроме того, московское княжество в течение длительного времени было зависимо от Крымского ханства и должно было выплачивать ему дань.
Однако, по словам ученого, в московской историографии великого князя Ивана III Васильевича, правившего с 1462-го по 1505 год и заложившего основы централизованного самодержавного Московского государства, почему-то именуют “царем Иваном Великим” и “государем всея Руси”. Там указывается, что он первым среди московских князей присвоил себе титул царя.
На самом же деле был вассалом золотоордынских ханов. Постоянно воевал с Великим княжеством Литовским, Русским, Жемайтийским за украинские земли. В ходе военных действий ему удалось расширить территорию Московии вдвое, а в 1480 году во время военной кампании на реке Угре даже пытался избавиться от ордынского сюзеренитета. Но неудачно.
читайте также: «Со взвода осталось трое живых». У русских мобилизованных началась паника Поэтому до конца жизни Иван III Васильевич в письмах называл себя холопом хана Большой Орды, — продолжает Тарас Чухлеб. — К слову, крымские ханы до середины XVII века запрещали московским правителям употреблять к себе титул “царь”.
Московиты перестали платить дань Крымскому ханству только в начале XVIII века, когда Россия в результате напряженных долгосрочных дипломатических переговоров и подписания ряд международных договоров наконец вышел из-под зависимости и стал суверенным государством. После завершения Северной войны 1700 г. — 1721 год переговоры об отмене московских “упоминаний” Крым приобрели новое звучание”.
Последнюю партию дани из Москвы в Бахчисарай отправил Петр I. 22 октября 1721 года он переименовал московское царство в Российскую империю и присвоил себе титул императора.