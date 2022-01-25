Бывший узник пытался убить нового знакомого
Бывший заключенный пытался убить нового знакомого
За такую «гостеприимность» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
В полицию поступил вызов от врачей скорой медицинской помощи. , что на улице Братской они обнаружили мужчину с ножевым ранением. На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что потерпевший незадолго до инцидента познакомился с мужчиной, который пригласил его на застолье, в гости к своему товарищу.
В квартире компания употребляла алкоголь, однако через некоторое время между новыми знакомыми произошла ссора, во время которой злоумышленник ударил оппонента кухонным ножом в грудь.
После чего 34-летний потерпевший вышел из квартиры на улицу, где ему внезапно стало плохо. Он обратился к прохожим, которые и вызвали врачей.
Полицейские посетили квартиру обидчика и провели там неотложный обыск, после чего изъяли вещественные доказательства и задержали фигуранта. Им оказался 59-летний киевлянин, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Мужчине инкриминируют наказание — умышленное тяжкое телесное повреждение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»