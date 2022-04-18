Бывшему нардепу Цареву грозит пожизненное заключение
Предателя ждет тюрьма и конфискация имущества. Фото из открытых источников
Народному депутату IV-VII созывов Верховной Рады Олегу Цареву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационной деятельности.
Бывшему «регионалу», которого кафиры привлекли с собой на Киевщину, вероятно, в качестве «гауляйтера» временно оккупированных территорий, грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «Колаборационная деятельность».
«Олег Царев неоднократно публиковал в собственном Telegram-канале призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Эти призывы привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора, его вооруженных формирований и сотрудничеству с ними», — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.
отметили, что в марте 2022 года эксдепутат опубликовал призывы к гражданам Украины, сотрудникам силовых структур и военнослужащим сложить оружие, а также публично предлагал мэру Кривого Рога Александру Вилкулу сдать город российским оккупантам. Впрочем, городской голова отправил Царева вслед за российским кораблем.
Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ по оперативному сопровождению Департамента киберполиции Нацполиции.
Ранее ювенальные прокуроры сообщили, что в результате российского вторжения в Украине погибли 136 детей. .
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»