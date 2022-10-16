Быстрые и очень разрушительные. Россия заказала у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2
Что о них известно?
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Событие: Возможно, Россия заключила новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.
Детали и комментарии: Как отмечает ISW, украинские и российские Telegram-каналы сообщили о «утечке» информации из неуточненных иранских источников о том, что россия приобрела неизвестное количество беспилотников Arash-2, которые якобы быстрее и разрушительнее, чем беспилотники «Шахед-136», которые сейчас используются русскими войсками. «Командующий Сухопутными силами Ирана бригадный генерал Киомарс Гейдари заявил в начале сентября, что беспилотники Arash-2 обладают уникальными возможностями дальнего радиуса действия и могут нацеливаться на города в Израиле, такие как Тель-Авив и Хайфа, с баз в Иране. Сообщение о том, что Москва продолжает полагаться на Тегеран относительно разрушительных боеприпасов, согласовываются с отчетом Министерства финансов США. В нем говорится, что Россия быстро сокращает поставки микроэлектроники, которая является критической для военно-промышленного комплекса, поскольку не может заменить ключевые компоненты из-за санкций» ; говорится в сообщении Института изучения войны. Но, как утверждают его аналитики, очень маловероятно, что российские войска будут использовать Arash-2 с большим эффектом, чем они использовали модель Shahed-136.
Известно, что Иран начал использовать дроны-камикадзе Arash-2 с 2020 года. Беспилотник оснащен оптическими и тепловизионными сканерами для захвата различных видов целей. Он может определять излучение радаров. Размах дельтовидных крыльев БПЛА составляет около 4,5 м, анонсирована дальность применения — 2000 км. Способен развивать скорость до 100 км/ч. По сравнению с «Shahed-136» у него более мощная боеголовка.
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что информация о закупке россией новых дронов может быть ИПСО. «Это сообщение очень хорошо разошлось именно из российских телеграмм-каналов и СМИ. И такое впечатление, что это специально было сделано для нас, для украинцев», — заметил спикер ОВА, пишет 24 канал. По словам Братчука, эти дроны еще не исследованы и в боевых условиях не применялись. Он заверил: если новые аранские беспилотники появятся в Украине, наши защитники успешно их «приземят». Как это делают с «шахедами».
читайте также: ВСУ ликвидировали 65 тысяч оккупантов, — Недавно в эфире «Freeдом» военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что россия начала применять в Украине новый тип дрона. Его зафиксировали вблизи Киева. «Он очень похож на «Shahed», но там был дрон совсем другого типа двигателя. Он был меньшего размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг», — отметил эксперт. По его словам, это указывает на то, что оккупационная армия использует несколько типов иранских дронов на территории Украины. Напомним, в эфире телемарафона министр обороны Алексей Резников заявил, что россия на сегодняшний день имеет около 300 иранских дронов и стремится закупить еще несколько тысяч.
Между тем министр цифровой информации Михаил Федоров сообщил в Telegram, что меньше, чем за двое суток, украинцы собрали 150 миллионов гривен на мощную антидронную систему — «Ловец Шахедов». Такие системы делают вражеские дроны «слепыми» и тогда их легко сбивает ПВО. Один «Ловец» стоит около 50 миллионов гривен.