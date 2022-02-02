Бустерная доза будет отображаться в международных сертификатах украинцев

magictr | 02.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Бустерная доза будет отображаться ;международных сертификатах украинцев

Бустерная доза «обновит» COVID-сертификат в Действии. Фото: Минцифры

Сегодня в приложении Действие украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат о бустерной дозе.

После получения бустерной дозы в Действии нужно заново сгенерировать свои сертификаты. После этого они обновятся. Будет отображена «третья доза» вакцины, а также изменен срок действия сертификата на 270 дней.

«Алгоритм генерирования остался без изменений: в приложении выбираете раздел Услуги, пункт COVID-сертификаты и документ, который вам необходим. Только за несколько кликов и несколько минут вы получаете обновленный сертификат. Без поездок, долгого ожидания и контактов с людьми», — отметил Вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.