Бустерная доза будет отображаться в международных сертификатах украинцев
Бустерная доза «обновит» COVID-сертификат в Действии. Фото: Минцифры
Сегодня в приложении Действие украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат о бустерной дозе.
После получения бустерной дозы в Действии нужно заново сгенерировать свои сертификаты. После этого они обновятся. Будет отображена «третья доза» вакцины, а также изменен срок действия сертификата на 270 дней.
«Алгоритм генерирования остался без изменений: в приложении выбираете раздел Услуги, пункт COVID-сертификаты и документ, который вам необходим. Только за несколько кликов и несколько минут вы получаете обновленный сертификат. Без поездок, долгого ожидания и контактов с людьми», — отметил Вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Напомним, что в Действии уже сгенерировано более десяти миллионов «зеленых» COVID-сертификатов. Всю информацию о них и ответах на самые распространенные вопросы можно найти на отдельной странице.
Проект реализован Минцифрой совместно с Минздравом Украины, НСЗУ и поддержкой Представительства Европейского Союза в Украине, проекта EU4DigitalUA и Европа и финансируется Швейцарией.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»