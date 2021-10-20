Бурное начало пленарной неделе. Верховная Рада избрала нового вице-спикера и изменила закон о НАБУ
Действующий директор бюро продолжит выполнять все свои полномочия до назначения своего преемника.
Фото со страницы Верховной Рады в Twitter A A + A ++
событие: Сегодня, 19 октября, Верховная Рада назначила первого заместителя председателя парламента и изменила статус Национального антикоррупционного бюро, приведя закон о НАБУ в соответствие с Конституциеи.
Информация и комментарии Так, первым вице-спикером стал глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко. Его кандидатуру поддержали 256 депутатов. Фракции “Европейской солидарности” предлагала избрать на эту должность Нардеп Софию Федина, и в рейтинговом голосовании она проиграла Корниенко, набрав всего 78 голосов, тогда как представитель монобильшости & mdash; 248 голосов.
Во время выступления в парламенте Корниенко заявил, что хочет реформировать Верховную Раду. “Мы должны сделать так, чтобы реформы не тонули в парламенте, чтобы они эффективно принимались и работали на людей, государства и для будущего страны”, & mdash; сказал он. Кроме того, Корниенко не планирует покидать пост председателя партии. По его словам, законодательство не запрещает ему возглавлять политсилу во время работы вицеспикером.
“Появление Корниенко в президиуме Верховной Рады будет нести за собой крайне важную роль. Он скорее всего, будет отвечать за политическую коммуникацию с различными фракциями и группами в контексте поиска консенсуса по важным для страны реформ. Именно для этой роли за ним также оставляют и должность председателя партии “Слуга народа”, & mdash; пишет в своем Facebook общественный и политический деятель Георгий Биркадзе. & nbsp;
Напомним, в июне 2020 Александр Корниенко и глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия попали в сексистский скандал, назвав коллегу “рабочей бабой, как корабельная сосна”.читайте также: & nbspУкраини завершила работу миссия МВФ. Власти ожидают & nbspновий транш
Также сегодня 304 парламентарии проголосовали за принятие Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины”. Документ определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. НАБУ больше не правоохранительный орган. Также закон устанавливает особенности взаимодействия бюро с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в работу.
Кроме того, устанавливается конкурсный отбор директора. Его назначать правительство по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия. В нее будут входить три члена от Кабмина и три международных эксперты. При принятии решения хотя бы два голоса “за” должны быть от экспертов. Уволить директора НАБУ Кабмин может только по основаниям, предусмотренным законом, и в случае, если за это проголосуют две трети министров. Действующий директор бюро Артем Сытник продолжит исполнять обязанности до окончания своего срока.
«В этом случае президент и его партия выполнили свое обещание & mdash; независимость НАБУ сохранено и закон позволяет обеспечить прозрачный отбор следующего руководителя органа. Далее же имеет & nbsp; быть эффективная имплементация этого решения Совета. Несмотря на десятки попыток пророссийских сил, олигархов и подозреваемых в коррупции подорвать независимость НАБУ, это пока не удалось “, & mdash; комментирует решение ВР эксперт ГПК Антон Марчук. & nbsp;
А Михаил Жернаков, глава правления Фонда DEJURE, на своей странице в соцсети добавляет: “Рада приняла реально хороший закон о НАБУ, который прокладывает путь к избранию его независимого руководства и обеспечивает самостоятельность и способность органа в целом. Могут, когда хотят. Ждем такие же новости о разблокировании судебной реформы и обновления Конституционного Суда “.