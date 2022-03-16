«Был влюблен в небо и авиацию»: над столицей погиб летчик Александр Мариняк

magictr | 16.03.2022 | Новости | Комментариев нет

«Був влюбленный в небо и авиацию: над столицей погиб летчик Александр Мариняк

Александр Мариняк. Фото: Василий Мулик

Российские захватчики сбили его вертолет 8 марта.

О гибели Мариняка в фейсбуке сообщил его товарищ Василий Мулик. Мужчина отметил, что летчик уволился с рядов Вооруженных Сил осенью 2021 года. Однако с началом вторжения России он вернулся в бригаду.

По словам Василия, пилот осенью прошлого года уволился из ВСУ и ушел на пенсию, устроился в авиацию Национальной полиции. Но когда Россия напала на Украину, вернулся и снова сел на свой вертолет Ми-24.

«Сел в кабину своей любимой «двадцатьчетверки». И гасил москальских подонков. 8 марта вертолет подполковника Мариняка во время выполнения боевого полета был сбит под Киевом,
— сообщил Мулик.

Отметим, что весь экипаж погиб. Вместе с Мариняком за Украину положил свою жизнь летчик-оператор, капитан Иван Беззуб.

Александр Мариняк летал на «своей любимой «двадцатьчетверке» в Либерии и Конго, крушил сепаратистов в 2014 году. Именно он вел по себе звено Ми-24 над Крещатиком на параде ко Дню Независимости.

«Муж был влюблен в небо и авиацию. И единственное, что он любил больше — это своих детей и супругу», — добавил Мулик.

Летчика 12 марта похоронили в Бродах.

Под Киевом простились с героическим украинским полковником Валерием.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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