«Был влюблен в небо и авиацию»: над столицей погиб летчик Александр Мариняк
Александр Мариняк. Фото: Василий Мулик
Российские захватчики сбили его вертолет 8 марта.
О гибели Мариняка в фейсбуке сообщил его товарищ Василий Мулик. Мужчина отметил, что летчик уволился с рядов Вооруженных Сил осенью 2021 года. Однако с началом вторжения России он вернулся в бригаду.
По словам Василия, пилот осенью прошлого года уволился из ВСУ и ушел на пенсию, устроился в авиацию Национальной полиции. Но когда Россия напала на Украину, вернулся и снова сел на свой вертолет Ми-24.
«Сел в кабину своей любимой «двадцатьчетверки». И гасил москальских подонков. 8 марта вертолет подполковника Мариняка во время выполнения боевого полета был сбит под Киевом,
— сообщил Мулик.
Отметим, что весь экипаж погиб. Вместе с Мариняком за Украину положил свою жизнь летчик-оператор, капитан Иван Беззуб.
Александр Мариняк летал на «своей любимой «двадцатьчетверке» в Либерии и Конго, крушил сепаратистов в 2014 году. Именно он вел по себе звено Ми-24 над Крещатиком на параде ко Дню Независимости.
«Муж был влюблен в небо и авиацию. И единственное, что он любил больше — это своих детей и супругу», — добавил Мулик.
Летчика 12 марта похоронили в Бродах.
Под Киевом простились с героическим украинским полковником Валерием.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»