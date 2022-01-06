Будут судить убийцу, устроившего взрыв в пятиэтажке под Киевом
Огонь уничтожил кровлю дома и несколько квартир. Фото: полиция Киевщины
Полицейские Киевщины направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который, чтобы скрыть жуткое убийство, устроил взрыв в пятиэтажке в селе Белогородка.
Это ужасное событие произошло 21 июня 2021 года. В центре села Белогородка, что под Киевом, взорвалась и загорелась пятиэтажка. В результате пожара отравились угарным газом и получили ожоги восемь человек, в том числе 13-летний ребенок. Без жилья остались 14 семей. Когда спасатели потушили огонь, в квартире на третьем этаже нашли обгоревший труп 47-летнего мужчины.
Экспертиза установила, что его жестоко убили — выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.
Мужчине грозит пожизненное заключение
На второй день после этого ужасного происшествия, 22 июня, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний моряк дальнего плавания, проживавший неподалеку. Чтобы скрыть убийство, он с помощью пороха устроил взрыв в квартире. Правоохранители завершили досудебное расследование и направили материалы дела в суд.
Мужчину будут судить по двум статьям Уголовного кодекса: «Умышленное убийство с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение имущества». Ему грозит пожизненное заключение.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»