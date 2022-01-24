Будут судить работника Киевгаза, который расчленил собственную жену
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Будут судить работника Киевгаза, который расчленил собственную жену. Фото: из открытых источников
Злоумышленник нанес погибший 17 ударов кухонным ножом.
В столице будут судить 35-летнего мужчину, который нанес 17 ударов кухонным ножом гражданской жене после чего расчленил ее тело на фрагменты и спрятал в холодильнике. От жестокости этого преступления кровь застывает в жилах. В прошлом спортсмен и вроде бы любящий мужчина решился на крайне жестокое преступление и убил собственную жену. Журналистам «Вечернего Киева» удалось узнать подробности трагедии в Киевской городской прокуратуре. , аргументирует тем, что будто бы сильно любил свою гражданскую жену, и когда во время очередной ссоры с ней, она сказала ему, что уходит от него — просто взбесился, схватил нож, и начал им избивать ее.
Злоумышленник схватил нож, и начал им бить гражданскую жену
Трагедия произошла в конце августа 2021 года, в доме на проспекте Правды. Тогда в полицию обратился киевлянин и сообщил о том, что в комнате своего родственника он нашел фрагменты тела 40-летней женщины, которая родом из Черкасской области.
После совершенного фигуранта пытался сбежать и скрывался в Черкассах, где пытался покончить с собой, но не успел. Полицейские вовремя его задержали.
«В прошлом спортсмен, занимался свободной борьбой. На момент совершения преступления работал слесарем в компании АО „Киевгаз“. Раньше проблем с законом не было, и в поле зрения правоохранителей супруги не попадали»,— рассказывает «Вечернему Киеву» пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Игорь Разумей.
Также, Разумей добавил, что не смотря на такую жестокость, по результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый не считается психически больным.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»