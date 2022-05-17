Будет отдыхать рядом с Омельченко и Звягильским. В Киеве простились с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком
Тело 88-летнего президента отдали земли аж на седьмой день после смерти.
Фото ОП. A A+ A++
Событие: В Киеве похоронили Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины, правившего страной с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 -го.
Детали и комментарии:Тело 88-летнего президента отдали земле на седьмой день после смерти. Одна из причин в том, что Кравчук умер не в Украине, а в Мюнхене, где проходил процесс реабилитации после операции на сердце. Сама церемония началась в «Украинском доме», расположенном на Европейской площади в центре столицы, и длилась около трех часов.
На входе в «Украинский дом» разместили фотографии Леонида Кравчука. Около одной из фотографий была его цитата: «Украина для меня все вместе: и прошлое, и настоящее, и будущее, и жизнь, и смерть. Без Украины бытие пусто, чувство пусто, разум угас». Также зацепили плакат, где зафиксирован момент присяги первого президента, состоявшейся 5 декабря 1991 года.
На центральном входе тело президента встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, бывший глава Верховной Рады Александр Мороз и братья-бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы. С последним Кравчука совмещал футбольный клуб «Динамо» (Киев), акционером которого он был. Также Леонид Кравчук и Григорий Суркис в 2006 году предприняли неудачную попытку попасть в Верховную Раду в составе пророссийского блока «Не Да».
Впоследствии отдать последний почет Леониду Кравчуку приходили министр обороны Алексей Резников, действующий президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Также попрощаться с первым президентом Украины прибыли второй, третий и пятый президенты: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.»Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремление людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим. Как и усилия по признанию нашего государства равноправным участником мировых процессов и преодоление последствий тоталитаризма. цитирует Офис президента Украины Владимира Зеленского.
Сопровождала Леонида Кравчука почетный караул, а гроб, окутанный в сине-желтый флаг, заносили военные. Во время этого звучала «Мелодия ля-минор» Мирослава Скорика, и под эту композицию гроб с телом выносили из национального центра после церемонии прощания.
Отпевание проводил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний. Бывшего украинского президента похоронили на Байковом кладбище. Его могила расположена на центральной аллее — рядом с эксмером столицы Александром Омельченко. Вблизи также похоронены экспремьер Украины Ефим Звягильский и хореограф Григорий Чапкис.