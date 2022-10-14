Будапешт возмутился из-за демонтажа венгерского турула в Мукачево magictr | 14.10.2022 | Новости | Комментариев нет И вызвал «на ковер» главу украинского посольства. A++ Похожие записи В Броварах школьников учили оказывать первую медицинскую помощь (ФОТО) Комментариев нет | Мар 21, 2019 В Борисполе задержали квартирных воров из Грузии Комментариев нет | Янв 28, 2018 На Киевщине спасли корову (ФОТО) Комментариев нет | Авг 29, 2018 В Подольском районе формируют подразделение Сил территориальной обороны Комментариев нет | Янв 4, 2022 Об авторе magictr