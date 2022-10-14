Будапешт возмутился из-за демонтажа венгерского турула в Мукачево

magictr | 14.10.2022 | Новости | Комментариев нет

И вызвал «на ковер» главу украинского посольства.

Будапешт возмутился из-за демонтажа венгерского турула в Мукачево

A++

Похожие записи

Об авторе

magictr