Бучанская резня: найдены тела еще двух убитых мирных жителей
На Киевщине уже обнаружено 1290 тел украинцев, погибших от рук рашистов.
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Фото из сообщений полиции Киевщины class=»fa fa-star-o»>
Событие: Следователи и криминалисты провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова. Гражданские граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине, сообщает полиция Киевщины на своей странице в Facebook. Детали и комментарии: В конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта кафиры убили ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище. «По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области», — говорится в сообщении полиции.
Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов говорит, что большинство погибших были расстреляны или убиты из стрелкового оружия. Так, на днях в Бучанском районе правоохранители обнаружили и осмотрели тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян. В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Наряду с захоронением обнаружили растяжку с гранатой «Ф-1», которую покинули кафиры. «Два человека были вбиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем. искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины», — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в наше государство помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.
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Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал находившийся на пенсии бывший оперативный работник органов внутренних дел. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты русской федерации раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров. «Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных жилищ. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища», — сообщил начальник полиции Киевщины.
15 мая в лесополосе вблизи села Вышеград правоохранители обнаружили погибшего во время боевых действий. Тело мирного жителя находилось в кустах и было едва усыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от шаровых ранений в спину. Как выяснилось, 28-летний мужчина проживал с родителями в селе Колонщина близ Макарова. Во время оккупации русскими войсками он пропал без вести. В настоящее время тело мирного жителя уже направлено на судмедэкспертизу, где будет названа окончательная причина смерти, сообщают правоохранители.