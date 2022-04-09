Буча, Ирпень, Гостомель: в Киеве заменили названия городов-героев времен Второй мировой войны
На стелах обновили названия городов. Фото предоставила Наталья Ковальчук
Вместо Сталинграда — Мариуполь. А также Харьков, Волноваха, Ахтырка. И города Киевщины растерзаны решистами— Ирпень, Буча, Гостомель.
В сквере возле метро «Шулявская», который киевляне знают, как место «у танка», активисты заменили названия городов бывшего СССР на имена городов, которые героически оборонявшиеся от нападения рф и продолжают делать это дальше.
Танк не трогали. Однако установили на нем национальный флаг. Этот монумент, вызвавший немало споров в прошлые годы, построили в 1968 году в честь танкистов, которые первыми вошли в Киев в ноябре 1943 года. Установленный на нем Т-34-85 прибыл в место установки собственным ходом и сам заехал на постамент.
Танк с украинским флагом. Фото: ГО «Нивки Итого»
В 1982 году по краю площади соорудили стелы посвященные городам-героям (в союзе 12 городов имели такие звания).
6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский с целью отмечания подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии российской федерации против Украины установил почетное отличие «Город-герой Украины». 6 марта ее присвоили таким городам: Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов. А 24 марта еще 4 города получили это звание: Буча, Ирпень. Николаев, Ахтырка. drugoyi-svitovoyi-vijni-fd3626b.jpg» alt=»Буча, Ирпень, Гостомель: в Киеве заменили названия городов-героев времен Второй мировой войны» />
На стелах обновили названия городов. Фото предоставила Наталья Ковальчук
На стелах обновили названия городов. Фото предоставила Наталья Ковальчук
«Нивки Вместе» тоже внесли свой небольшой вклад в дерашизацию и украинизацию Киева», — отметил общественный активист Александр Литвинов. Он объяснил, что с предложением демонтировать названия городов страны агрессора выступила их организация, но… кто-то опередил!
«Мы только доделали. К сожалению, пока не знаем, кто конкретно заменил баннеры, и снял названия рашистских и белорусских городов», — объясняет Александр. на Аллее, но считают, что это должно быть в законном порядке.
«Та нормальная позиция города к тому, что люди переименовали. У людей есть такая позиция на сегодняшний день в части инициатив в части того, что они хотят избавиться от этого коммунистического прошлого, или общего прошлого с Россией. Мы поддерживаем общественную инициативу в части переименования улиц, площадей, станций метрополитена, аллей героев или чего угодно, эту инициативу однозначно поддерживаем, единственное, что все переименования для того, чтобы они были законны. — заметил Николай Поворозник.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»