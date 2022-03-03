Буча — это Украина: пригород столицы снова поднимает национальный флаг
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Флаги возле Городского совета на митинге накануне войны. Фото: Бучанский городской совет
3 марта в городе Буча на Киевщине, где несколько дней назад велись тяжелые бои с российскими оккупантами, украинские защитники возобновили желто-голубой флаг.
«Вооруженные Силы Украины восьмой день держат оборону Киева по границам Бучанской общины. Сегодня на знак нового боя над горсоветом взвился новый флаг. Его подняли наши защитники — военные, чтобы враг знал — мы не сдадим нашу землю оккупантам»,— отмечено на официальном сайте Бучанского городского совета.
В городе продолжаются восстановительные работы. Фото: Бучанский городской совет =»Бучая — это Украина: пригород столицы снова поднимает национальный флаг» />
Фото: Бучанский городской совет
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По словам городских властей города Буча, на сегодняшний день уже 15000 семей снова имеют свет, но работы по восстановлению электроснабжения остальных домов города и окрестных населенных пунктов еще продолжаются.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»