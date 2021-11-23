Британские розы цветут в киевском ботсаду magictr | 23.11.2021 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В Макарове пройдут обсуждения относительно разрешения местном предприятию на выбросы загрязняющих веществ в воздух Комментариев нет | Дек 10, 2018 Депутаты Фастовского райсовета соберутся, чтобы решить дальнейшую судьбу госпитального округа (АНОНС) Комментариев нет | Июл 19, 2017 Фастовский «наркоаграрій» не успел убрать урожай до первых заморозков Комментариев нет | Окт 30, 2017 В аэропорту «Борисполь» будет заключен первый брак Комментариев нет | Дек 13, 2017 Об авторе magictr