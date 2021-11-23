Британские розы цветут в киевском ботсаду

magictr | 23.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Британские розы цветут в киевском ></p> <p>Британские розы. Фото: Ботсад Гришко </p> <p>В киевском ботсаду имени Гришко цветут розы старинного британского сорта. Нежные белые цветки не боятся небольших ночных морозов. И с года в год радуют работников Розария поздними бутонами.</p> <p>Сорт роз из группы Rosa spinosissima — это Stanwell Perpetual. Ее «нашли» и зафиксировали в 1823 году в Англии в поселке Стенвелл. Откуда и произошло название.</p> <p>Если поискать сведения об этом селе в Интернете, то окажется, что в 2004 году Стенвелл выиграл Бронзовую медаль в национальном конкурсе «Британия в цвете». И вполне возможно, что благодаря этой кустистой розе, щедро и долго цветущей на раскидистых кустах.</p> <p>За двести лет эти розы не потеряли своей популярности у садоводов. И вполне понятно почему. В прошлом году в середине ноября в ботсаду также постились фотографии этих цветов — они чрезвычайно выносливы.</p> <p>«<i>Мы внимательно наблюдаем за розами, которые еще образуют бутоны и цветы. Среди лучших и самых устойчивых — Stanwell Perpetual</i>»,— отмечают в Ботсаде.</p> <p><img class=

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