Британская разведка высказалась о России, как о «насущной проблеме»
25.04.2021 | Политика | Комментариев нет|
Возглавляющий внешнюю разведку Великобритании Ричард Мур охарактеризовал Россию как «объективно ослабевающую» страну. В то же время, добавил британец, она по-прежнему представляет для западного мира насущную проблему.
«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — сообщил он.
Британские разведчики, уточнил Ричард Мур, со всем вниманием относятся к концентрации российских войск около украинской границы. То есть якобы существует реальная вероятность и опасность вторжения.
Теперь Великобритания намерена скоординировать со странами-союзниками собственные действия, чтобы отправлять «четкие сигналы» Владимиру Путину.