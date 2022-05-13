Британия ввела санкции против «кошельков» путина — Кабаевой, ее бабушки, бывшей жены и других родственников
МИД россии отреагировал на новые ограничения.
Фото ru.wikipedia.org A A+ A++
Событие: < /strong>Великобритания ввела санкции против «теневой сети», финансирующей роскошный образ жизни путина. Об этом говорится в прессрелизе британского правительства.
Детали и комментарии:В частности, санкции наложены на гимнастку Алину Кабаеву. Считается, что у нее тесные личные отношения с путинином. По данным СМИ, Кабаева является любовницей кремлевского диктатора и матерью троих его детей. Раньше она была депутатом Думы от «Единой России», а сегодня возглавляет совет директоров «Национальной медиа группы».
Санкции также наложены на Анну Зацеплину — бабушку Алины Кабаевой и соратницу Геннадия Тимченко — древнего соратника Путина, от которого она получила роскошную квартиру в Москве. Ограничительные меры введены и в отношении эксдружины путина — Людмилы Очеретной. После развода с Путиным в 2014 году она получила льготные деловые отношения с государственными структурами. Британия наложила санкции и на других родственников путина: двоюродных братьев президента России Игоря и Романа Путиных, Михаила Шеломова, на близких друзей и соратников кремлевского диктатора: Александра Плехова, Михаила Клишина, Владимира Колбина, Юрия Шамалова и Виктора Хмарина. Ограничения предусматривают заморозку активов этих лиц в Британии и запрет на посещение страны.
Правительство Великобритании отмечает, что официально путины имеют скромные активы, в частности: небольшую квартиру в Санкт-Петербурге, 2 автомобиля советских времен 1950-х годов, прицеп и гараж. Но на самом деле он полагается на свои «кошельки» — сеть семьи, друзей детства и избранной элиты, которые пользуются его правлением и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни. Роскошный образ жизни Путина регулярно демонстрируется в СМИ, в отчетах разоблачают его «связи» с яхтой стоимостью 566 миллионов фунтов стерлингов и дворцом стоимостью 1 миллиард долларов, которые официально принадлежат близкому соратнику Аркадию Ротенбергу, против которого были введены санкции в декабре 2020 года. По данным британского правительства, нынешние санкции нанесут удар по людям, которые обязаны пути своего богатства и власти. «Сегодняшние санкции изолируют членов семьи и финансистов глубоко в ближайшем окружении Путина, усиливая давление на Путина, поскольку он продолжает свое бессмысленное вторжение в Украину. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто способствует агрессии Путина, пока Украина не победит», &mdas ; отметила глава МИД Британии Лиз Трасс.
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В Министерстве иностранных дел России отреагировали на новые британские санкции. «Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных проблем, рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», — говорится в сообщении «РИА Новости, пишет Цензор.НЕТ.
Кстати, сегодня Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров. «Речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах. Россия без технологий будет все больше напоминать советский союз. Санкции уже заставляют РФ использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, о чем пишет WP», — отреагировал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак. >