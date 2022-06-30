Британия предоставит Украине еще миллиард фунтов стерлингов военной помощи, — Джонсон

magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет

За эти средства закупят наступательное оружие для ВСУ.

Британия предоставит Украине еще миллиард фунтов стерлингов военной помощи, & > </p> <p><img class=

Похожие записи

Об авторе

magictr