Братья Кличко записали обращение к киевлянам и миру
Братья Кличко. Скрин видео
Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян не паниковать, а чемпион мира Владимир Кличко обратился к партнерам Украины в мире.
Братья Кличко во внутреннем дворе КГГА на Крещатике, 36 партнеров и друзей.
«Сегодня происходит большая трагедия — не только для Украины, а для Европы и мира. Вооруженные силы Украины героически защищают нашу землю. Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы. Делаем все для защиты нашего города. Выдержка и решительность. Единение и холодный ум! Только там выстоим!»,— сказал Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что вся инфраструктура работает: отопление, электроэнергия, воды, действует общественный транспорт. Проезд в котором, кстати, сегодня бесплатный. Но им просят пользоваться потребностями.
«Обращаюсь к международным партнерам, сейчас идет трагедия в Украине. Но эта трагедия может захватить и ваш дом, может прийти в Европу и в мир. Совместными усилиями нужно остановить эту войну и эту агрессию», — сказал Владимир Кличко на русском и повторил английский язык.
Банковская система продолжает обеспечивать деятельность ВСУ и экономики Украины. Продуктовые сети заверили, что все магазины торговой сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме.
Напомним, сегодня в 05:00 утра Россия напала на Украину. Авиаудары произошли по всей территории страны. Идут бои в зоне АТО. Украина сопротивляется захватчикам.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»