Брак на День влюбленных: в Подольском ЗАГСе женилась пара киевлян
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Брак на День влюбленных: в Подольском ЗАГСе женилась пара киевлян. Фото: Борис Корпусенко
Алексей и Ольга не выбирали дату специально, однако и не возразили заключить брак именно на День Святого Валентина.
Заключать брак в День влюбленных — довольно популярно в Украине. Символично в этот день спешат жениться как можно больше пар.
В Подольском ЗАГСе Киеве сейчас также становятся на полотенце счастья. Среди молодоженов — пара киевлян Алексей и Ольга. Молодожены познакомились на одном из фестивалей автомобилей, очень быстро нашли общий язык и со временем поняли: они родственные души. Пара встречалась полтора года, а в новогоднюю ночь Алексей сделал Ольге предложение руки и сердца.
Среди молодоженов — пара киевлян Алексей и Ольга
По словам невесты, они хотели жениться как можно быстрее. Непринципиально было 14 февраля, но на выбранные ими даты уже все было занято, а, собственно, в День Святого Валентина все свободно.
Интересно и то, что пара решила расписаться почти тайно — о событии решили не сказать даже родным. Исключение сделали только для двух друзей, ставших свидетелями. Однако, по иронии судьбы, молодоженов кроме журналистов из «Вечернего Киева», еще ожидали журналисты из «1+1», которые вели прямую трансляцию церемонии. Поэтому о росписи этой пары узнали не только родители и друзья, а еще тысячи зрителей. zakohanih-unbsppodilskomu-ragsi-odruzhilasja-para-kijan-6c42a66.jpg» alt=»Брак на Влюбленных: в Подольском ЗАГСе поженилась пара киевлян» />
Интересно и есть, что p style=»text-align:justify;»>Пара обменялась кольцами и произнесла друг другу обеты. Все это действо выглядело очень чувственно и романтично. -kijan-215a5dd.jpg» alt=»Брак на День влюбленных: в Подольском ЗАГСе поженилась пара киевлян» />
Все это действие выглядело очень чувственно и романтично.
Церемониймейстерша Людмила говорит, что обычно в этот день очень много пар расписываются, ведь хотят закрепить свой брак магией романтического дня, исполненного любви.
«Сегодня к нам посетила одна очень интересная молодая пара. Говорят, что познакомились в тендере и знакомы только неделю, и уже хотят жениться. Символически 14 февраля они решили подать заявления на брак. Это студенты, им по 18 лет, однако уверяют — в них большую любовь… — рассказывает церемониймейстерка. Также Людмила добавила, что сейчас очень много пар любят заключать брак тайно, практически не заказывают видео и некоторые даже фотосессию.
Кстати, по статистике Минюста, в Украине в день влюбленных одной семьей.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»