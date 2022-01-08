Ботсад им. Гришка ищет имя девушки, в честь которой посадили ель
По легенде дерево посадили в честь девушки. Фото: Ботсад им. Гришка
Ботсадим. Гришко просит киевлян помочь найти информацию об одной из елей на территории сада. По легенде дерево посадили в честь девушки.
Работники Ботанического садаим. Гришки поделились трогательной историей об одном из деревьев сада.
Раньше на территории сада была улица, на которой жили люди в частных домах. Об этом подтверждают найденные при обустройстве системы полива элементы быта. А именно: остатки посуды, старые кирпичи и т.д.
Но впоследствии, когда создали Ботсад, владелец одного дома попросил, чтобы не срубили ель, поскольку он посадил ее в честь своей дочери. Но никаких данных о семье и об имени девушки нигде не сохранилось. Именно поэтому работники ботсада обращаются за помощью к киевлянам, которые, возможно, что-то знают об этой истории.
«Поскольку в Рождество все возможно, то нам очень хочется попросить Вас помочь найти нашу героиню или ее имя. Вероятно, среди Вас есть историки, или есть люди, знающие тех, кто жил на этой улице, а, возможно, такие есть среди Ваших знакомых. Поэтому будем очень благодарны за репосты, за любую информацию!» — обратились к киевлянам в Ботсад им. Гришко.
Информацию просят сообщить на Facebook сада.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»