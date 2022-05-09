Боррель предлагает использовать замороженные активы Центробанка РФ на восстановление Украины
Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов Центробанка РФ и использовании их для восстановления Украины после войны .
Об этом в интервью Financial Times заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как пример, он привел ситуацию с замороженными в США активами Афганистана. В феврале 2022 года миллиарды долларов были изъяты для гуманитарной помощи афганскому народу и выплаты компенсаций семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года.
"Я был бы очень за, потому что это логично.Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так поступать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", — сказал Боррель.
Как отмечает FT, европейские страны пока не предпринимали никаких шагов в этом направлении.
Боррель подчеркнул, что финансирование восстановления Украины — один из ключевых вопросов в повестке дня. Для этого потребуется "невероятная сумма денег" — сотни миллиардов евро, а основное бремя при этом ляжет на страны Евросоюза.
Глава дипломатии ЕС хотел бы, чтобы дискуссия о методах обеспечения "военных компенсаций" уходила из России.
Как известно, Россия заявила в марте, что заморожено около $300 миллиардов из ее золото-валютных резервов.
Что известно
- В Варшаве 5 мая прошла донорская конференция, инициированная Польшей и Швецией для сбора средств Украине. Ее участники в общем обязались выделить 6,5 миллиарда долларов гуманитарной помощи.
- Украина пригласила у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов ежемесячного пособия в течение следующих трех месяцев для поддержания функционирования собственной экономики, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристаллина Георгиева.
- На восстановление экономики после завершения войны с Россией Украине потребуется 600 миллионов долларов, а в краткосрочной перспективе — от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц, заявил во время круглого стола в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмигаль.