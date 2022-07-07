Борис Джонсон подал в отставку. Его может заменить политик, также поддерживающий Украину
58-летний британец уходит с поста руководителя правительства на фоне массовых увольнений министров.
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Событие:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время официального обращения 7 июля сообщил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра. В то же время, он останется исполнять обязанности до избрания нового лидера.
Детали и комментарии:В ходе речи 58-летний политик заявил, что пытался убедить коллег в том, что смена лидера будет эксцентричной, однако убедить их не удалось. «Грустно отказываться от наилучшей работы в мире», — констатировал Джонсон. — Сейчас понятно, что воля Парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. Я договорился с сэром Грэмом Брейди… что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас… Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг перед вами. Я безгранично горжусь достижениями этого правительства».
Кресло Премьер-министра Великобритании пошатнулось еще в прошлом месяце, но тогда Джонсон получил вотум доверия от своей партии и на год был застрахован от повторного голосования за его отставку. Уйти с поста Джонсона заставил скандал с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. После вечеринки его обвинили в сексуальных притязаниях к двум мужчинам, причем ранее Пинчер уже фигурировал в подобном инциденте. Как пишет BBC, британских парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокий пост вопреки тому, что того уже обвиняли в таком и раньше. Премьер сказал, что такого не помнит, но принес извинения после того, как появились неопровержимые показания. В результате за последние дни из правительства ушли более полусотни чиновников, что привело к отставке премьера.
Джонсон назначил новых министров, которые будут исполнять обязанности по формированию нового кабинета, пишет The Guardian. Процесс избрания нового лидера Консервативной партии будет проходить в несколько этапов: сначала будет составлен список всех желающих занять соответствующий пост, затем состоится голосование за каждого кандидата. После летней кампании двух кандидатов, которые получат самую большую поддержку, состоится финальное голосование. Оно запланировано к началу осени. В то же время новый премьер-министр будет назначен на партийную конференцию в октябре, а до этого времени Борис Джонсон еще будет исполнять обязанности премьера.
Согласно результатам опроса YouGov, одним из основных претендентов на пост главы британского правительства является министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс. Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее в четверг утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел. Уоллес объяснил это тем, что имеет обязательства по обеспечению безопасности страны, независимо от того, кто является Премьер-министром.
Читайте также: Это были безоружные беззащитные дети. История братьев-близнецов и их друга, которых убили россияне Бен Воллес, занимая должность министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины. В своем выступлении 7 июля Борис Джонсон обратился и к украинцам и заверил, что Британия будет продолжать поддержку Украины на фоне российской агрессии. Джонсон не любит руководство России, а оно, в свою очередь, взаимно недолюбливает британского премьера. «Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы, — цитирует песковое российское издание «Коммерсант». — Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже». Вопрос о том, как может измениться курс европейских стран по отношению к Украине на фоне отставки премьера Британии, Песков оставил без ответа.