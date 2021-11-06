Борьба за землю у воды: Минюст поддержал власти Киева
Схема будущего парка. Инфографика ГО «Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны «Осокорки»
Из-за «черного регистратора» город мог потерять землю у озера Тяглее, где планируют создать экопарк.
Министерство юстиции Украины удовлетворило жалобу и отменило решение частного нотариуса о праве постоянного пользования на земельный участок по ООО «Агрофирма Зодиак». Речь идет о 74,4 гектара земли у озера Тягле в Дарницком районе.
«Черному регистратору», принимавшему это решение, аннулировали доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество. То есть, он больше не сможет противоправно регистрировать права на имущество.
«Киевская городская власть продолжает отстаивать интересы территориальной громады Киева и ожидает от Госгеокадастра соответствующих решений об отмене государственной регистрации несуществующего земельного участка. Спасибо Министерству юстиции Украины за оперативную реакцию! Эпоха „черных регистраций“ должна закончиться!»,— заявил заместитель председателя КГГА и руководитель цифровизации Киева (CDTO) Петр Оленич.
Напомним, что накануне Департамент земельных ресурсов обнаружил, что частный нотариус зарегистрировал право постоянного пользования на земельный участок на основании Государственного акта, изданного в 1946 году Исполнительным комитетом Киево-Святошинского районного Совета депутатов трудящихся.Как выяснили в департаменте, «герой» этой регистрации — государственный кадастровый регистратор отдела Обуховского района Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Поэтому городские власти обратились в Минюст и в территориальное управление ДБР в Киеве о внесении сведений об уголовном правонарушении.
В Департаменте земельных ресурсов подчеркивают, что эпоха «черных регистраций» должна закончиться и просят правоохранительные органы активизировать борьбу с «черными нотариусами и регистраторами». приняли решение, которое предусматривало создание ландшафтного заказника местного значения «Озеро Тяглее» площадью 137 га в Дарницком районе Киева. Это обеспечит надлежащие условия для сохранения ценных природных комплексов растительного и животного мира поймы Днепра на левобережье столицы. Большую площадь этой территории занимают песчаные луга. Отдельным решением Киевсовета было решено создать ландшафтный заказник «Осокорковские луга» к югу от озера Тяглее и улице Коллекторной в Дарницком районе Киеве на площади 148 га.
Кстати, средства на строительство парка вокруг озера Тягле будут привлекать через открытый инвестиционный конкурс.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»