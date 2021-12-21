Борьба и тяжелая атлетика: спортивные события недели в столице
В Дворце спорта пройдет фестиваль спортивной борьбы
Директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан поделилась календарем спортивных мероприятий в Киеве на эту неделю. Среди них — фестиваль спортивной борьбы и Открытый чемпионат города по тяжелой атлетике среди всех возрастных категорий посвященный памяти А.И.Пуцова.
Зрители могут побывать на фестивале спортивной борьбы «Борьба объединяет сердца» 22-23 декабря в Дворце спорта. a206d93.jpg» alt=»Борьба и тяжелая атлетика: спортивные события недели в столице» />
На 7-ми коврах будут бороться юные представители греко-римского, свободного стиля (мальчики и девочки) 2008-2009 и 2010-2011 г.р. Вход бесплатный с соблюдением карантинных ограничений.
Дайджест спортивных событий
вторник 21.12
9:00 — Чемпионат Украины по современному пятиборью в помещении среди взрослых и юниоров — Конно-спортивная база ЦСК ВСУ, Воздухофлотский проспект, 6
14:00 — Чемпионат Украины по современному пятиборью в помещении среди взрослых и юниоров — ШВСМ, просп. П.Тычины, 18
Среда 22.12
9:00 — Чемпионат Украины по современному пятиборью в помещении среди взрослых и юниоров — Бассейн ЦСК ВСУ, Воздухофлотский проспект, 6
10:00 — Открытый Киевский фестиваль спортивной борьбы «Борьба объединяет сердца» — Дворец спорта, Спортивная площадь, 1
Четверг 23.12
10:00 — Открытый Киевский фестиваль спортивной борьбы «Борьба объединяет сердца» — Дворец спорта, Спортивная площадь, 1
Суббота 25.12
9:00 — Открытый чемпионат города по тяжелой атлетике среди всех возрастных категорий посвящен памяти А.И.Пуцова — Спортивный клуб «Puls 365», ул. Куреневская, 21
Воскресенье 26.12
9:00 — Открытый чемпионат города по тяжелой атлетике среди всех возрастных категорий посвящен памяти А.И.Пуцова— Спортивный клуб «Puls 365», ул. Куреневская, 21
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»