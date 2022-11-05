Больше всего досталось Никополю. Оккупанты снова атаковали украинские города и села
Россияне попали по частным домам, многоэтажкам, газопроводу, лицею, промышленному и транспортному предприятиям.
Событие: Ночью на Днепропетровщине воздушники сбили вражеский «Шахед», а россияне вели обстрелы трех общин, по Никополю запустили 40 снарядов. Об этом сообщил в Telegram глава военной администрации Валентин Резниченко.
Детали и комментарии:«Военные из воздушного командования «Восток» уничтожили в Синельниковском районе еще один вражеский «Шахед», — сообщает Резниченко. — Никопольщину россияне снова накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Стреляли из временно оккупированного Энергодаса» , Марганецкой и Никопольской.Больше всего досталось Никополю.На ночной город враг направил почти 40 снарядов.В результате обстрелов занялись два пожара, их потушили спасатели.Истерзаны около полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. промышленном и транспортном предприятиях. Повреждены производственные мощности и имущество».
Российские оккупанты атаковали ракетами С-300 Запорожскую область. Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух. «Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянщину», — отметил Старух. Он также добавил, что в результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили. «К счастью, люди остались невредимыми. Несмотря на все происки врага, продолжаем укреплять оборону и двигаться к победе!», — подчеркнул председатель Запорожской ОВА.
Также ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Винницкую область. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram. Известно, что захватчики снова применили для нападения дроны-камикадзе Shahed 136. По словам Борзова, в регионе работают украинские военные, защищающие страну.
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Российские оккупанты обстреляли и 4 общины в Сумской области, выпустив 70 мин и снарядов. «Сегодня под вражескими обстрелами были 4 пограничных общины — Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская, — сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий. На них россияне направили 70 мин и снарядов. .Было 9 взрывов. По Хотинской общине враг тоже производил сначала минометный обстрел (9 «прилетов»). Затем еще по двум приграничным селам россияне ударили из САУ. В общей сложности было 15 взрывов».
В Белопольской общине враг почти час с САУ обстреливал пограничные (28 «прилетов»), повредив по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. В Зноб-Новгородской общине под российский обстрел попали два села. По одному врагу вел гранатометный обстрел (5 «очередей» из АГС). Иначе применил стрелковое оружие.
Как сообщил утром 5 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение суток противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. «Удары российских оккупантов подверглись районам около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей. Сохраняется угроза нанесения новых ударов противникам и применение ударных БпЛА, включая такую опасность с территории Республики Беларусь», — предупреждает Генштаб.