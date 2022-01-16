Больше всего больных коронавирусом прошлых суток обнаружили в Оболонском районе
Подтвержденных случаев в городе— 403. Фото: Борис Корпусенко
В общем за прошедшие сутки в Киеве 403 подтвержденных случаи заболевания короной
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Заболели прошедшие сутки: 227 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 154 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет. А также 15 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Среди умерших: 5 женщин от 54 до 82 лет и 5 мужчин от 47 до 84 лет. До больниц столицы госпитализировали коронавирус и 71 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. -vijavili-vnbspobolonskomu-rajoni-8841d22.jpg» alt=»Больше всего больных коронавирусом за прошлые сутки обнаружили в Оболонском районе» />
Всего за период пандемии в Киеве от 836. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 344746.
Выздоровели минувшие сутки 349 людей. В общем коронавирус преодолели 326650 жителей столицы.
Медики напоминают, что для того, чтобы защитить себя и родных необходимо сделать прививку, тем, у кого прошло более полугода со времени получения второй дозы вакцины советуют сделать бустерную .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»