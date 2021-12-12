Больше всего больных коронавирусом обнаружили в Подольском районе
В целом за минувшие сутки в столице обнаружили 461 больного. Фото: Борис Корпусенко
За прошедшие сутки в Киеве обнаружил 461 больного коронавирусом. 12 людей умерли.
Заболели прошедшие сутки: 258 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 175 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 17 девочек от 9 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет. Среди тех, кто умерли: 5 женщин от 65 до 87 лет и 8 лет. К больницам столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Наибольшее число случаев заболевания выявили в Подольском районе— — 68 случаев.
«461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. 12 людей умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7862 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 313135», — сообщил мэр Виталий Кличко.
Выздоровели за прошедшие сутки 3248 людей. В целом коронавирус преодолел 284563 жителей столицы.
В городе действуют вакцинальные центры в шаговой доступности для киевлян. Кроме того, сегодня в Киеве работают 157 пунктов прививки в учреждениях здравоохранения, 63 мобильные бригады, более 45 временных центров вакцинации в торговых центрах, ЦНАПах, на Центральном автовокзале, Жижнем рынке. Помещения районных отделений Центров предоставления административных услуг оказались удобным местом для прививок от COVID-19. Киевляне ими охотно пользуются — более 40749 жителей столицы получили у них свою дозу вакцины.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»