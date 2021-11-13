Больше всего больных коронавирусом обнаружили на левом берегу Киева
Многие больные нуждаются в кислородной поддержке. Фото: Минздрав
Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировали в Деснянском районе — 451, в Днепровском — 299 и в Дарницком районе — 270 случаев. 53 человека умерли.
«Всего, за период пандемии, в Киеве 6824 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 278411», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: >1000 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 722 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет. А также 75 девочек от 26 дней до 17 лет и 42 мальчики от 3 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 31 женщина от 53 до 2 лет от 36 до 89 лет. К больницам столицы госпитализировали 147 больных коронавирусом и 278 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 843 человека. В целом коронавирус преодолели 239222 жителей столицы.
В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина. В каждом районе города теперь будут дежурить четыре группы контроля.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»