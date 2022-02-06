Больше всего больных COVID-19 обнаружили в Деснянском районе

magictr | 06.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Больше всех больных&nb ;обнаружили в Деснянском районе

В минувшие сутки выздоровели 312 жителей столицы. Фото: Борис Корпусенко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 2298 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 18 человек.

Болезнь унесла жизни восьми женщин от 23 до 94 лет и 10 мужчин от 52 до 86 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 1247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 813 человек 8 . Кроме того, коронавирус диагностировали у 122 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет Выздоровели за прошедшие сутки 312 пациентов. В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом, а также 194 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Самое большее количество больных COVID-19 обнаружили в Деснянском районе>>>> «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 371, Оболонском — 312 и в Святошинском — 293», — сообщил Виталий Кличко.</p> <p>Всего за период пандемии у Киева Подтвержденных случаев заболевания сегодня — 381269. В целом коронавирус преодолели 340865 жителей столицы. Ранее <strong>заместитель председателя КГГА Анна Старостенко</strong> рассказала, что занятость кроватей в больницах, выделенных , составляет 26%. По ее словам, несмотря на рост количества новых случаев заболеваемости COVID-19, ситуация с госпитализацией и нагрузкой на медицинскую систему Киева — контролируемая.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</></p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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