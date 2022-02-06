Больше всего больных COVID-19 обнаружили в Деснянском районе
06.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
В минувшие сутки выздоровели 312 жителей столицы. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 2298 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 18 человек.
Болезнь унесла жизни восьми женщин от 23 до 94 лет и 10 мужчин от 52 до 86 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 1247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 813 человек 8 . Кроме того, коронавирус диагностировали у 122 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет Выздоровели за прошедшие сутки 312 пациентов. В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом, а также 194 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.