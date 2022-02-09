Больные с симптомами гриппа или коронавируса могут открыть больничный дистанционно
На больничный можно пойти без визита к врачу. Фото: Борис Корпусенко
Такое нововведение ввело Минздрав Украины. Что нужно сделать, чтобы врач открыл больничный?
Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открыть электронный больничный дистанционно без визита к врачу.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что это предусмотрено в приказе Минздрава №233 «Об особенностях формирования медицинских выводов в отдельных случаях», который уже зарегистрировал Минюст.
Итак, при наличии симптомов указанных заболеваний, пациент должен позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.
По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней, который является основанием для открытия е-больничного.
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Как открыть больничный — сх ема.
Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения.
В Минздраве считают, что такой подход значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными COVID-19.
Напомним, отныне украинцы будут меньше находиться на больничном из-за заболевания COVID-19.
МОЗ сократил сроки пребывания до 5 дней. А вакцинированных граждан отнесли в группу контактов низкого риска.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»