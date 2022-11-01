Болезнь, которая может являться биологическим оружием. В Киевской области обнаружили возбудитель сибирской язвы
Что стоит знать об этом недуге?
A++ В одном из фермерских хозяйств в Киевской области специалисты обнаружили возбудитель антракса (болезнь) еще называют сибирской язвой). Опасной инфекционной болезнью заболела одна из более трехсот коз, которые содержались в хозяйстве. Собственно, человек может инфицироваться антраксом от зараженного животного. Болезнь имеет тяжелое течение и может привести даже к летальному случаю, если не обратиться к врачам.
— В Украине почти ежегодно регистрируют единичные случаи антракса у животных. говорит Алексей Клименок, заместитель начальника управления департамента безопасности пищевых продуктов, ветмедицины и контроля в сфере органического производства Госпродпотребслужбы. — В прошлом году такая ситуация была на Тернопольщине. Чаще всего заболевшие животные погибают. А их владельцы оказываются в зоне риска.
Еще до того, как появляются характерные клинические признаки, животные выделяют возбудителя с молоком, а также мочой и фекалиями. Последние, попав в почву, при благоприятных условиях (температура внешней среды не ниже 12 градусов) образуют спору. Возбудитель Антракса может находиться в земле неограниченное время, оставаясь жизнедеятельным. При этом опасность сохраняется в течение десятилетий. Как для животных (сельскохозяйственных, домашних, диких), так и для людей.
— Как чаще всего происходит заражение сибирской язвой от животного к человеку?
— Контактным путём. Возбудитель попадает в организм человека через поврежденную (даже микротравмами) кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке мяса, работе с загрязненным животным сырьем (мех, кожа). Возможно заражение воздушно-пылевым путем: опасность представляет почва, вода, сено, солома, загрязненные спорами Bacilus anthracis. Также — из-за укуса жалящих мух (такие случаи бывали в субтропических и тропических странах. — Авт.).
— Какие симптомы антракса у человека?
— Инкубационный период — от нескольких часов до двух недель. Чаще всего — два-три дня. Симптомы антракса у человека — сильная головная боль, высокая температура, общее недомогание, образование карбункула (гнойно-некротическое воспаление глубоких слоев дермы и гиподермы. — Авт.) с быстрым нарастанием отека, зуд. В редких случаях течение болезни осложняется колючими болями в груди, удушьем, диареей с примесями крови, режущей болью в животе, рвотой.
При малейшем подозрении на антракс нужна немедленная госпитализация. Если лечение начинается вовремя, больные поправляются.
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— Как же избежать инфицирования?
— Следует обязательно вакцинировать животных. Еще один совет — покупайте мясо и молоко только в местах, где качество продуктов контролируют. антракс. Наши предки называли ее телий, гербарец, жабур. В Украине же до сих пор используют, в том числе и в официальных медицинских документах, древнее название “сибирка”, которое было распространено в СССР.
Интересно, что споры возбудителя антракса могут быть использованы как биологическое оружие. Аэрозольный выброс спор над крупными городами может привести к многочисленным человеческим жертвам, сотен тысяч случаев заболевания.
В 1979 году произошел случайный выброс спор антракса на предприятии по производству биологического оружия в городе Свердловске бывшего Советского Союза, что привело до смерти 86% пациентов с ингаляционной “сибирской язвой” из 79 заболевших.
В 2017 году Северная Корея испытывала межконтинентальные баллистические ракеты с возбудителем антракса.