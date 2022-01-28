Более двух тысяч больных коронавирусом обнаружили в столице
Маски, соблюдение дистанции и вакцинация— то, что требуется для защиты от глаза. Фото: Борис Корпусенко
Количество больных увеличивается, в том числе за сутки COVID-19 диагностировали у 356 детей.
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2012 больных коронавирус. 4 человека умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8464 летальные случаи от вируса.
«Подтвержденные случаи заболевания на сегодняшний день— 358744»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 1018 женщин в возрасте от 18 до 97 лет и 638 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 195 девочек от 18 дней до 17 лет и 161 мальчик от 4 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 1 женщина 59 лет до 8 мужчин
В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 102 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 652 человека. В общем коронавирус преодолели 332551 житель столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе— 364, в Деснянском — 303 и Оболонском районе — 212 Злучаем. 26 января вирус стремительно распространяется — зафиксировано 32393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из детей — 4847, медработников — 797).
Вакцинация это /p>
С начала вакцинальной кампании привито 15250202 человека, из которых получили первую дозу — 15250200 человек, получили две дозы — 14549494 человека, получили дополнительную дозу — 14921 . В целом проведено 30085 734 прививки.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»