Более 700 малозащищенных киевлян эвакуировали в Европу
Эвакуация малозащищенных слоев населения Киева. Фото: КГГА
Перевозка людей состоялась в рамках Австрийско-Немецкой эвакуационной миссии.
Столичная власть организовала три спецрейса для эвакуации малозащищенных слоев населения. Поэтому 770 людей удалось перевезти из Киева в Австрию и Германию.
«Миссия эвакуирует в Европу, прежде всего, детей с инвалидностью, пожилых людей, детей-сирот и их опекунов. В месте назначения всех выехавших встретят волонтеры, которые будут обеспечивать все необходимое и помогут в расселении. Я благодарю немецких и австрийских общественных деятелей, которые являются инициаторами этой миссии, в частности: Жанин Вольферсдорм, Адриану Рауко и Бертраму Кроссу. Также благодарна Всеукраинской ассоциации въездных туроператоров, которые также помогают эвакуировать киевлян»,— отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
< Она также добавила, что всеми спецрейсами, организованными городскими властями, в европейские страны эвакуировали уже почти 7000 самых уязвимых киевлян.
Эвакуированные лица смогут находиться в Европейском Союзе сроком до года. В случае, если война будет продолжаться или не будет безопасных возможностей вернуться, срок пребывания автоматически продлевается еще на два года. В настоящее время ЕС предоставляет гражданам Украины право жить, работать, получать медицинскую помощь и образование.
Ранее «Вечерний Киев» рассказывал, как из Киева в Европу городская власть эвакуировала детей с инвалидностью.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»