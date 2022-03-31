Более 500 тонн продуктов доставили в Киев из Литвы
Распаковка гуманитарной помощи. Фото: КГГА
Литовские собратья активно перечисляют средства на гуманитарные нужды самых уязвимых киевлян.
Благотворительный фонд литовский фонд Food for Ukraine совместно с торговой сетью Novus доставил в Киев 28 грузовиков продуктов для малозащищенных киевлян и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Справочно.
Food for Ukraine — европейский благотворительный фонд, ведущий прозрачную деятельность, с компаниями-филантропами, которые присоединились к помощи, а также с участием Красного Креста Украины и территориальных центров социального обслуживания города Киева.
Фонд закупает продукты и обеспечивает ими наиболее уязвимые слои населения Киева. Торговая сеть Novus имеет отлаженную логистику, чтобы еда поступала к населению в максимально короткий срок, и занимается поиском неравнодушных компаний, которые могут бесплатно выделить продукты.
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Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»