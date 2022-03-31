Более 500 тонн продуктов доставили в Киев из Литвы

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Более 500&nbsp ;Киева из Литвы

Распаковка гуманитарной помощи. Фото: КГГА

Литовские собратья активно перечисляют средства на гуманитарные нужды самых уязвимых киевлян.

Благотворительный фонд литовский фонд Food for Ukraine совместно с торговой сетью Novus доставил в Киев 28 грузовиков продуктов для малозащищенных киевлян и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Более 500 тонн продуктов доставили в Киев>» Фото: КГГА</p> <p>«В течение месяца, в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины, Food for Ukraine обеспечивает продуктами наши территориальные центры социального обслуживания граждан, чьи работники уже непосредственно обеспечивают нуждающихся. Что важно — это качественные продукты для сбалансированного и полноценного питания», — отметила <strong>замглавы КГГА </strong><strong><u>Марина Хонда</u></strong>.</p> <p>На сегодня от Киева в фонд прибыли 28 грузовиков с гуманитарной помощью, которые в дальнейшем и будут доставлять продукты. Литвы.</p> <p>«Большая часть литовцев уже внесли свой вклад, чтобы помочь украинскому народу. Фонд Food for Ukraine объединяет бизнес и людей, чтобы совместными усилиями помочь выстоять Украине. Сейчас мы уже смогли собрать и доставить 560 тонн продуктов на сумму более 650 тысяч евро. Также мы обратились к бизнес-партнерам с просьбой продолжать гуманитарную помощь и не останавливаться. Именно сейчас мы должны проявить всю человечность и поддержку, чтобы быть рядом с Украиной в трудные времена»,— заметил Нериус Удренас.</p> <p><img class=

Более 500 тонн продуктов доставили в Киев из Литвы

Более 500&nbsp ;Литвы

Более 500 тонн продуктов доставили в Киев из Литвы

Более 500&nbsp ;Литвы

Более 500 тонн продуктов доставили в Киев из Литвы

Справочно.

Food for Ukraine — европейский благотворительный фонд, ведущий прозрачную деятельность, с компаниями-филантропами, которые присоединились к помощи, а также с участием Красного Креста Украины и территориальных центров социального обслуживания города Киева.

Фонд закупает продукты и обеспечивает ими наиболее уязвимые слои населения Киева. Торговая сеть Novus имеет отлаженную логистику, чтобы еда поступала к населению в максимально короткий срок, и занимается поиском неравнодушных компаний, которые могут бесплатно выделить продукты.

Ранее «Вечерний Киев» рассказывал, о том, как одиноким Дарницы ежедневно носят горячие обеды и продуктовые наборы

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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