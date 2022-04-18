Более 5 тысяч коммунальщиков ежедневно работают для киевлян
Коммунальщики во время работы. Фото: Борис Корусенко
В условиях войны в столице работают 5,2 работника коммунальных управляющих компаний, для обеспечения функционирования города. .
Ежедневно персонал занимается уборкой, упорядочением клумб и газонов, выполнением текущего ремонта— кровель, входных групп, внутренних инженерных сетей и т.д.
«Работников в нынешних условиях особенно не хватает, поэтому уборка часто выполняют бригадным методом там, где дворника или уборщика нет. Но точно могу сказать — провала в работе коммунальных служб столицы нет», — рассказал заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.
В свою очередь он поблагодарил жителей города, которые продолжают оплачивать коммунальные услуги.
«В условиях военного положения, сложного финансового положения, киевляне демонстрируют незаурядную ответственность и поддержку коммунальных служб!»,— продолжил Пателеев.
Отметим, что киевское метро с 18 апреля будет работать дольше — с 06:30 до 20:00
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»