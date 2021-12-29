Более 311 тысяч жителей столицы преодолели коронавирус
Выздоровели минувшие сутки 1358 людей. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1113 больных коронавирусом. 16 людей умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Выздоровели минувшие сутки 1358 людей. В целом коронавирус преодолели 311029 жителей столицы.
«Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 329494», — сообщил Виталий Кличко. и 401 человек в возрасте от 18 до 89 лет. А также 53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 2 до 17 лет. Среди умерших: 8 женщин от 63 до 86 лет 8 и 8 В больницу столицы госпитализировали 68 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. киевлянам напоминают, что избежать осложнений болезни необходимо сделать прививку. В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали краткое разъяснение, чем отличается дополнительная и бустерная дозы вакцин от COVID-19.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»