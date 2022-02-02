Более 250 жителей столицы госпитализировали из-за коронавируса и подозрения на него
В больнице с диагнозом коронавирус попадают взрослые и дети. Фото: Борис Корпусенко
Два дня подряд в Киеве количество выявленных больных коронавирусом превышает две тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе— 428, в Оболонском— 343 на 3 .
«В общей сложности 2499 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 14 людей умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8524 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 370492», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко. А также 169 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 179 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Среди умерших: 3 женщины от 42 до 85 лет, 11 мужчин от 49 до 91 года. К больницам столицы госпитализировали 114 больных коронавирусом и 140 /p>
Выздоровели за прошедшие сутки 995 человек. В общем коронавирус преодолели 337860 жителей столицы.
Кстати, с первого февраля в применении Действие украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат о бустерной дозе и получить 500 грн, когда в бюджете выделят.
А с 24 января, в рамках программы есть Поддержка, люди старше 60 лет могут приобрести лекарства на 1000 грн, которые государство выплачивает вакцинированным. Кроме этого, в течение февраля программа будет дополнительно расширена для пожилых людей: они смогут оплачивать коммунальные услуги. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театр и путешествия, они смогут тратить деньги на образовательные проекты: на курсы, программы, другие образовательные услуги.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»