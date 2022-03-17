Более 1700 киевлян получили бесплатную стоматологическую помощь: адреса пунктов
В городе работает 10 пунктов предоставления неотложной стоматологической помощи. Фото из открытых источников
Департамент здравоохранения организовал процесс предоставления безотказной неотложной стоматологической помощи киевлянам. На сегодняшний день в городе работают 10 таких пунктов — 5 на левом берегу и 5 на правом. С начала открытия пунктов в них пролечились более 1700 киевлян.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что около130 из них — дети.
«Киевские стоматологи принимают и терапевтических, и хирургических больных. Наша задача сделать все необходимое, чтобы экстренная стоматологическая помощь предоставлялась в полном объеме и бесплатно»,— отметила Валентина Гинзбург.
В Департаменте здравоохранения напоминают, что город живет в условиях военного состояния, поэтому график адреса могут изменяться. Целесообразным будет перед приездом убедиться в работе конкретного заведения по телефонам, которые предоставляются. p>Филиал №4
ул. А. Навои, 1 (хирург, терапевт, детский), (044) 512-16-47
Филиал № 3
ул. А. Вербицкого 3-б (хирург, терапевт), (044) 564-61-84
Челюстно-лицевое отделение, КГКБ № 1 хирургическая стоматология
ул. Харьковское шоссе, 121, (044) 561-17-30
Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
ул. Братиславская, 3, 097-366-81-85
Пункт неотложной помощи
ул. Драйзера, 19, (044) 515-83-22
Правый берег
Филиал №2
ул. Маршала Малиновского, 9 (врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог), (044) 419-2070, 050-443-67-63
Лечебное подразделение № 2
просп. Победы, 76, 097-2844799, 067-174-88-74 (детская стоматология, ортодонтия)
Филиал № 5
ул. Кирилловская, 119/1 (хирургия, терапия), 093-579-11-93, 098-897-77-72
Филиал № 7
ул. Львовская, 1/9 (врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт), (044) 452-34-23, 067-766-98-53
Киевская городская детская клиническая больница №7
ул. Подвысоцкого, 4-Б (ЦЕЛОСУТОЧНАЯ стоматологическая помощь детям), (044) 285-39-75, (044) 285-39-71
Также в столице работают консультативно-диагностические центры. В случае необходимости киевляне могут обращаться к специалистам. Врачи безотказно оказывают специализированную помощь и выписывают рецепты на льготные медикаменты.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»