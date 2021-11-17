Более 1600 больных коронавирусом обнаружили в столице за сутки
Киевлян призывают делать прививки и носить маски в общественных местах. Фото: Борис Корпусенко
Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом за сутки обнаружили на левом берегу. В Дарницком районе — 323, в Днепровском — 228 и в Деснянском районе — 172 случая.
В общей сложности за минувшие сутки в столице 1609 больных короне. 62 человека умерли.
Среди умерших: 32 женщины от 55 до 88 лет, 30 мужчин от 39 до 85 годов. сутки в столице. 62¦человека умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7008 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 282397», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 900 женщин в возрасте от 18 до 97 лет и 619 возрастом от 18 до 91 лет. А также 38 девочек от 1 до 17 лет и 52 мальчика от 4 месяцев до 17 лет. К больницам столицы госпитализировали 153 больных с коронавирусом и 126
Выздоровели за прошедшие сутки 980 людей. В общей сложности коронавирус преодолели 241557 жителей столицы.
Местян призывают не медлить с антиковидной прививкой. Сейчас в столице работает 21 мини-вакцинальный центр на базе учреждений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Также вакцинироваться можно в более чем 30 временных вакцинальных пунктах крупных торговых центров столицы и центров предоставления административных услуг. Все они снабжены вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»