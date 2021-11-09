Более 1200 больных коронавирусом обнаружили в столице за сутки
Фото: Борис Корпусенко
За прошедшие сутки больше всего больных коронавирусом обнаружили в Оболонском районе— 337. При чем в других районах значительно меньше. Для сравнения на «втором месте» — Дарницкий со 152 больными.
В целом в городе 1204 больных. При чем растет смертность. За прошедшие сутки 53 человека умерли, позапрошлые — 47. Среди умерших: 27 женщин от 48 до 87 лет и 26 мужчин от 35 до 94 лет. сутки в столице. 53¦человека умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 6604 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 271028»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели минувшие сутки: 688 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 446 мужчин 9 лет в возрасте. А также 36 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. К больницам столицы госпитализировали 158 больных с коронавирусом и 4 >
Выздоровели за прошедшие сутки 865 человек. Всего коронавирус преодолели 235176 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 337, в Дарницком — 152 и в Соломенском районе — 118 случаев. МАРКОВ, «Вечерний Киев»