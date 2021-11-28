Более 10 младенцев в столице заболели COVID-19
Постепенно уровень заболеваемости в столице падает. Фото из сети интернет
Среди инфицированных—младенцы от 18 дней и 96-летняя бабушка.
Метка заболеваемости COVID-19 в столице каждый день стремительно, но падает.
, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 549 новых случаев на коронавирус. 31 человек умер.
Среди тех, кто получил положительный тест, — 31 женщина в возрасте от 18 до 96 лет и 181 человек в возрасте от 18 до 95 лет. А также 17 девочек от 18 дней до 16 лет и 20 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. К больницам столицы госпитализировали 64 больных с коронавирусом и 17. >
Среди умерших киевлян: 11 женщин от 58 до 87 лет и 20 мужчин от 52 до 95 лет. Выздоровел за прошедшие сутки 281 человек. justify;»>Лидер по количеству инфицированных среди столичных районов — Днепровский — 114 человек, Дарницкий — 98 человек и Святошинский — 57 человек.
зафиксировали 296742 подтвержденных случаев заболевания. А преодолели болезнь — 253383 жителя. Подчеркиваем, что единственный выход преодолеть пандемию — это прививаться обеими дозами вакцины. Для этого в городе продолжает работать разветвленная сеть вакцинальных пунктов — 157, еще 40 — в ТРЦ. По городу курсируют 60 мобильных бригад, прививки делают во всех поликлиниках и центрах семейной медицины, в диагностических центрах, двух религиозных учреждениях. К тому же киевлян начали вакцинировать в Патриаршем соборе на и отели «Национальный».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»