«Боже, дай сил». СБУ обнаружила еще одну застенку рашистов в освобожденном Херсоне
На деоккупированных территориях уже задокументировано 414 фактов военных преступлений, совершенных оккупантами.
Фото из сообщения СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: СБУ обнаружила еще одну застенку рашистов в освобожденном Херсоне. Оккупанты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом, сообщила Служба безопасности в Facebook.
Детали и комментарии:«Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении СБУ. На фотографиях, опубликованных правоохранителями, видны кресты и надписи на стенах: «Моли Бога за нас», «Боже, дай сил», «Помоги Боже, спаси и сохрани». Очевидно, их оставили украинцы, над которыми издевались российские оккупанты.
В эфире телемарафона глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полиция уже задокументировала 414 фактов военных преступлений, совершенных оккупантами в Херсонской области. По его данным, установлены три места, где российские оккупанты устроили застенки для украинцев. «На данный момент происходит разминирование, после этого начнутся следственные действия в этих местах, где у нас есть не только доказательства — у нас есть свидетельства местных граждан, что там, возможно, пытали и удерживали наших людей», — заметил он.
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Также во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне СБУ обнаружила списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Среди изъятого: собственноручно написаны «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ; дела агентурного исследования; сообщение агентов о результатах выполнения враждебных задач; «протоколы обысков» в квартирах херсонцев. Представители спецслужбы России покинули тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления Сил обороны. «По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали «наводку» оккупантам на места нахождения украинских патриотов, в том числе участников движения сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным «уголовным делам». Выявлены задокументированные факты похищение и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения «обысков», — отмечает СБУ. Правоохранители получили информацию, что пособия агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав «временно-оперативной группы ВОГ-8». Ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении, изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей. > Кстати, перед бегством российские оккупанты заминировали здание главного управления полиции Херсонской области. Так что ее пришлось взорвать. «Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», — написал в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, полицейские саперы уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины и изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов. Глава Нацполиции призвал украинцев не торопиться возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты.