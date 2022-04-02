Бойцы, обороняющие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу,— Виталий Кличко
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Киев продолжает усиливать оборону. В частности, защита и охрана ключевых объектов критической инфраструктуры. Тех, кто обеспечивает функционирование города — в частности, поставки света, воды, газа, тепловой энергии и других.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он напомнил, что враг обстреливая украинские города, специально уничтожает инфраструктуру.
«Неоднократно были попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в частности, и 7 депутатов Киевсовета. Сегодня бойцы, обороняющие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу на верность народу Украины. Они уже прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения», — рассказал Виталий Кличко. Город тесно сотрудничает с руководством сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех сферах. . Итого выстоим и победим!
В Киевской области продолжается зачистка и разминирование. ВСУ и силы обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Российские террористические войска продолжают отступать к границам. Их преследуют украинские военные.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»