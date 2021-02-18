Боевая машина «Терминатор» из России восхитила Запад
Специалисты по вооружению из Германии восхитились способностям российской боевой машины поддержки танков «Терминатор». В немецком издании Stern вышла статья, в которой эту разработку называют стрелковым танком «на стероидах».
Немцы написали о передовом и уникальном комплексе вооружений. «Терминатор» подходит и для уличных боев в условиях плотной застройки, и на открытой местности. Такой способностью обладает далеко не вся военная техника.
«Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», — написали в Stern.
В «Терминаторе», добавили немцы, российские разработчики соединили опыт последних 10 лет. Поэтому в ближайшем будущем эта боевая машина может стать настоящим экспортным бестселлером.