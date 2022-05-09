Bloomberg: ЕС решил смягчить нефтяное эмбарго в отношении России в новом пакете санкций
Европейский Союз планирует смягчить ограничения по российской нефти, предусмотренные в шестом пакет санкций. Речь идет об отмене запрета на транспортировку нефти из России третьим странам на судах, принадлежащих членам ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и проект санкций.
По данным издания, к смягчению нефтяного эмбарго ЕС привело отсутствие единой позиции стран "Большой семерки" по этому вопросу, а также Греция, чьи танкеры вмещают в четверть всей нефти, транспортируемой морским путем.
В то же время остается действующим запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Как отмечает Bloomberg, это все равно ударит по экспорту России, поскольку большинство страховых компаний имеют европейское происхождение. до конца 2023 года
Обсуждение шестого пакета санкций ЕС еще продолжается. Одним из главных препятствий является позиция Венгрии, которая публично и приватно выступила против любых ограничений на импорт нефти из России.
Источники Bloomberg утверждают, что позиция Будапешта не является политической: он пытается получить заверения в энергобезопасности, поскольку сейчас крайне зависим от энергоносителей из России.
Читайте также: " финансовой системе РФ"
Что известно
- В начале мая Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового пакета санкций против России, в котором, в частности, предусмотрено нефтяное эмбарго для РФ. На фоне этого сообщения на мировых рынках выросли цены на нефть.
- В Венгрии заявили, что заблокируют любое европейское предложение, направленное на ограничение импорта энергоносителей из России. В частности Будапешт наложит вето на эмбарго на российскую нефть.
- Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянским СМИ заявил, что Европейский союз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть в течение девяти лет. месяцев.
- Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что ЕС планирует предоставить отсрочку на нефтяное эмбарго для отдельных стран-членов: Венгрии и Словакии – до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024-го. Так Брюссель хотел добиться компромисса для принятия эмбарго.
- ЕС импортирует из России примерно треть нефти и до 40% природного газа. Украина не раз призывала ввести эмбарго на российские энергоресурсы, чтобы Москва лишилась важного источника финансирования. Однако на такой шаг пока пошли лишь отдельные члены ЕС.