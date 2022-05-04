«Блокпост»: на сцене столичного театра презентуют актуальную постановку
На фото: «Те, кто едет» (Ксения Николаева, Станислав Бобко). Фото: Театр Леси Украинки
В пределах сценических встреч «Мы из Украины» Театр Леси Украинки представит пьесу о современных украинцах — о тех, кто остался, поехал и стал на защиту.
24 февраля 2022 года Украина услышала первые взрывы около 5 часов утра. Люди наскоро собрав вещи трогались в сторону в Западную Украину. Уже в 6 часов главные выезды из городов сказались на картах 100% заторами. По данным ООН на сегодняшний день, из-за войны, покинуло свои дома около 12 миллионов украинцев. Выехали за границы государства— 5,5 миллионов человек.
По данным социологических опросов около 90% украинцев, выехавших за границу искать убежищ от войны, желают вернуться в Украину при первой возможности сделать это безопасно.
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«О оставшихся. О тех, кто уехал. О тех, кто стал на защиту»,— говорится в описании события.
Пьесу написал Антон Несмиянов, поставил режиссер Александр Степанцов.
«Блокпост»
Когда: 06.05.2022. 16:00
Где: Национальный академический драматический театр им.Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5
Стоимость билетов: 70 грн. Купить
А в театре на Печерске в эту субботу заиграют древний казацкий блюз.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»