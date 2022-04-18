Бизнес просят помочь с зарядными устройствами для киевского метро
Киевлянам нужна постоянная связь. Фото из открытых источников
Городские власти обратились к производителям и поставщикам зарядных станций для гаджетов с просьбой присоединиться к обеспечению станций метро Киева устройствами, чтобы у киевлян была постоянная связь.
Руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO ) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич призвал производителей и поставщиков зарядных станций для гаджетов помочь обеспечить станции метро устройствами, а киевлян постоянной связью.
Для этого нужно:
— Перейти на сайт;
— Нажать «Зарегистрировать поставщика»;
— Заполнить Google-форму.
В ближайшее время с вами с' яжутся для предоставления дальнейших инструкций.
Согласно данным на сайте, сейчас к интернету подключено 815 укрытий, обеспечивают доступ в интернет 29 провайдеров.
Напомним, с 18 апреля столичная подземка изменила график работы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»