Бизнес просят помочь с зарядными устройствами для киевского метро

magictr | 18.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Бизнес просят помочь с зарядными устройствами для киевского метро

Киевлянам нужна постоянная связь. Фото из открытых источников

Городские власти обратились к производителям и поставщикам зарядных станций для гаджетов с просьбой присоединиться к обеспечению станций метро Киева устройствами, чтобы у киевлян была постоянная связь.

Руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO ) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич призвал производителей и поставщиков зарядных станций для гаджетов помочь обеспечить станции метро устройствами, а киевлян постоянной связью.

Для этого нужно:

— Перейти на сайт;
— Нажать «Зарегистрировать поставщика»;
— Заполнить Google-форму.

В ближайшее время с вами с' яжутся для предоставления дальнейших инструкций.

Согласно данным на сайте, сейчас к интернету подключено 815 укрытий, обеспечивают доступ в интернет 29 провайдеров.

Напомним, с 18 апреля столичная подземка изменила график работы.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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